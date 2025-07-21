«Березовый домик»: программа — расписание фестиваля

26 июля музей-заповедник «Гатчина» превратится в эпицентр этнической музыки. Фестиваль «Березовый домик» соберет более 30 артистов на трех сценах под открытым небом, предлагая гостям уникальное путешествие по миру народных традиций и современных музыкальных экспериментов.

Программа фестиваля

Сцена у Адмиралтейства

12:00 – 13:00 Максим (Гудимир) Анухин, Владимир Шуляковский, Ирина Пыжьянова (Санкт-Петербург, Владимир)

13:10 – 13:40 Алла Туровская и Дмитрий Семенищев (Санкт-Петербург)

13:50 – 14:35 Группа «Устье» и Георгий Нефедов (Санкт-Петербург)

Сцена у Турецкой палатки

15:00 – 15:30 Эвелина Петрова и Владимир Волков (Санкт-Петербург — Осло)

15:40 – 16:20 Проект «Таисия Краснопевцева и друзья» (Москва)

16:30 – 17:00 Сергей Старостин и Сергей Клевенский (Москва)

17:00 – 17:45 Группа Argemonia (Санкт-Петербург)

Сцена в Амфитеатре

18:00 – 18:40 Проект «Созвучие»: Ксения (Total) Шевелева и Антон Шевелев (Москва)

18:50 – 19:50 Арт-ансамбль Тима Дорофеева и Сергей Старостин (Архангельск, Москва)

20:00 – 21:00 Квинтет четырех (Санкт-Петербург)

У Адмиралтейства зрителей ждет необычное сочетание русских фольклорных мотивов с барочными мелодиями в исполнении Максима Анухина, Владимира Шуляковского и Ирины Пыжьяновой. Джазовые интерпретации народных песен от дуэта Аллы Туровской и Дмитрия Семенищева, а также смелые эксперименты группы «Устье» с участием балалаечника Георгия Нефедова покажут, насколько многогранной может быть традиционная музыка.

Возле Турецкой палатки атмосфера изменится — здесь этно-аккордеонистка Эвелина Петрова и контрабасист Владимир Волков представят удивительный сплав фольклора с джазовой импровизацией. Легендарные музыканты Сергей Старостин и Сергей Клевенский продемонстрируют современное прочтение русских народных традиций, а московское трио Краснопевцевой, Березина и Сродных удивит диалогом академического и фольклорного направлений. Завершит программу молодая, но уже популярная группа Argemonia с собственным взглядом на этническую музыку.

Амфитеатр вечером примет самых смелых экспериментаторов. Электронный дуэт Ксении и Антона Шевелевых покажет неожиданные возможности фольклорных мотивов в современной обработке. Арт-ансамбль Тима Дорофеева перенесет слушателей на русский Север, а виртуозный «Квинтет Четырех» удивит оригинальными аранжировками известных мелодий.

Финальным аккордом станет масштабный джем-сейшен с участием всех звезд фестиваля. «Березовый домик» обещает стать не просто концертом, а настоящим праздником живой музыки, где древние традиции встречаются с современным звучанием, создавая неповторимую атмосферу творчества.