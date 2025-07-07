Банковские карты в России: грядут изменения в правилах обслуживания

Центральный банк Российской Федерации объявил о планах отказаться от практики автоматического продления срока действия банковских карт. Это означает, что по истечении указанного на пластике срока карта перестанет функционировать, если клиент своевременно не оформит её перевыпуск.

Инициатива регулятора направлена на усиление безопасности платежных операций. По мнению специалистов, использование карт с истекшим сроком действия увеличивает риски мошеннических операций. Особую озабоченность вызывают данные, которые могут попасть в руки злоумышленников при длительном использовании одного и того же пластика.

Автоматическое продление сроков впервые ввели в 2020 году как временную меру в период пандемии. Затем эту практику продлили в 2022 году из-за дефицита импортных чипов. За шесть лет многие клиенты привыкли не обращать внимание на даты на своих картах, однако теперь ситуация может измениться.

Изменения затронут все типы карт – как международные (Visa, Mastercard), так и национальную систему «Мир». Примечательно, что Национальная система платежных карт уже анонсировала возможные ограничения для просроченных карт «Мир» с марта 2026 года, особенно для операций с офлайновой авторизацией, к которым относится, например, оплата проезда в общественном транспорте.

Эксперты обращают внимание на потенциальные сложности, которые могут возникнуть у банков при массовом перевыпуске карт. По данным на 1 апреля, у жителей Санкт-Петербурга находилось в обращении 24,6 млн карт. Переход на новые правила потребует от финансовых институтов готовности оперативно обслуживать значительный поток запросов на перевыпуск.

Хотя основная цель нововведений – повышение безопасности платежей, нельзя не учитывать и экономический аспект. Каждый перевыпуск карты приносит доход платежным системам, что делает эту инициативу выгодной для участников рынка. Ожидается, что регулятор заранее проинформирует граждан о грядущих изменениях, чтобы избежать неудобств для пользователей банковских услуг.