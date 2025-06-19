Банковские карты для туристов: новый сервис в аэропорту Пулково

Иностранные гости, прилетающие в Санкт-Петербург, теперь могут сразу по прибытии оформить российскую банковскую карту. В аэропорту Пулково запущен уникальный сервис: на стойках туристско-информационного бюро доступна выдача карт платежной системы «Мир» от сервиса ЮMoney.

Это решение призвано решить одну из главных проблем, с которой сталкиваются зарубежные путешественники в России – сложности с безналичной оплатой. Теперь туристы смогут сразу после прилета заказать такси, забронировать экскурсию или оплатить проживание, не беспокоясь о наличных деньгах.

Процедура оформления максимально упрощена: сотрудники бюро помогут пройти онлайн-регистрацию в приложении ЮMoney. Для получения карты не требуется российский номер телефона, а пополнить баланс можно в любом банкомате без комиссии. Особенно удобно то, что туристы могут заранее оформить виртуальную карту еще до поездки – владельцы смартфонов с NFC смогут сразу расплачиваться телефоном.

Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, этот проект значительно повышает комфорт пребывания иностранных гостей в городе. Сервис уже успешно работает в нескольких точках страны, включая аэропорт Шереметьево и крупные отели.

Рост популярности этого решения очевиден: с ноября 2023 года карты ЮMoney получили граждане более 80 стран. Особенно востребован сервис среди китайских туристов, которые составляют 80% пользователей.

С открытием нового пункта выдачи в Пулково Санкт-Петербург укрепляет свои позиции как одного из самых гостеприимных городов России. В 2024 году северную столицу посетили свыше 800 тысяч иностранных туристов, и с каждым годом их число продолжает расти. Новый сервис сделает пребывание гостей еще более комфортным и поможет им в полной мере насладиться красотами культурной столицы.