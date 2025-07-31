«Балтийцы» завоевывают петербургское метро: половина красной линии уже обновлена

Петербургский метрополитен продолжает масштабное обновление подвижного состава. Как сообщил губернатор Александр Беглов, современные поезда «Балтиец» теперь составляют 50% парка на Кировско-Выборгской (красной) линии. В последний день июля 34-й состав этой модели успешно завершил испытания и вышел на линию, начав перевозить пассажиров.

«Балтиец» – это передовой образец метровагонов, созданный специально для условий Северной столицы. По словам градоначальника, 90% комплектующих имеют российское происхождение, а сборка организована непосредственно в Петербурге для оптимизации производственных процессов. На сегодня город уже получил 280 вагонов этой модели.

Программа обновления продолжается ускоренными темпами. В текущем году производитель передаст метрополитену дополнительно 120 вагонов, из которых 72 предназначены для красной линии. Особое внимание уделяется фиолетовой ветке – на Октябрьском электровагоноремонтном заводе уже собрали первый состав модификации «Балтиец-2», который вскоре начнёт курсировать по этой линии.

Финансовая поддержка проекта осуществляется за счёт средств Фонда национального благосостояния – на закупку новых поездов выделено около 97 млрд рублей. Эта программа, инициированная главой государства, стала крупнейшей за последние три десятилетия. До 2031 года петербургская подземка получит 960 современных вагонов, включая 40 составов коричневого цвета, которые поступят в этом году.

Общий контракт предусматривает поставку 950 вагонов, что позволит полностью обновить парк метрополитена. Такие масштабные изменения значительно повысят комфорт и безопасность перевозок, сохранив при этом узнаваемый облик петербургской подземки.