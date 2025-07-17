«Балтик Ралли 2025» в Выборге: программа, расписание

С 17 по 20 июля 2025 года Выборг превратится в столицу мотоциклетной культуры. На Рыночной площади развернется масштабный фестиваль «Балтик Ралли 2025», где соберутся тысячи любителей скорости, нестандартной техники и громкой музыки. Гостей ждут не только зрелищные шоу, но и возможность самим поучаствовать в необычных активностях.
Одной из главных фишек фестиваля «Балтик Ралли 2025» станет выставка кастомных мотоциклов Custom Bike Show, где мастера представят свои уникальные творения. Любители экзотики оценят Crazy Wheels Show — парад самых невероятных транспортных средств. Тем, кто предпочитает острые ощущения, понравится Drag Racing — заезды на скорость, а поклонники трюков смогут испытать Wheelie Machine, тренажер для езды на заднем колесе.
Но «Балтик Ралли 2025» — это не только про мотоциклы. В программе — историческое ралли «Гонка моторов 1898–2025», где можно увидеть ретро-технику в действии, а также Кубок Эндуро для настоящих экстремалов. Коллекционеры и ценители старины заглянут в музей «МОТОРАРИТЕТ», где собраны редкие экземпляры мотоциклов прошлого века.
Для тех, кто захочет отдохнуть от рева двигателей, организаторы приготовили спортивные турниры по хоккею, теннису и даже авиамоделизму. Любители интеллектуальных развлечений смогут сразиться в домино или бильярд, а поклонники искусства — поучаствовать в мастер-классах по аэрографии или живописи. Тату-мастера покажут свое искусство, а на музыкальном квартирнике и мотокараоке каждый сможет проявить свои вокальные таланты.
Кульминацией фестиваля станут концерты. 18 июля на сцену выйдет Алексей Поддубный с хитами группы «Джанго», 19 июля — легендарный Гарик Сукачев, известный не только как рок-музыкант, но и как страстный мотоциклист. Завершит программу 20 июля Сергей Галанин и группа «СерьГа», гарантируя мощный финал.
Место встречи — Выборг, Рыночная площадь. Координаты для навигатора: 60.713612, 28.738391. Если вы любите драйв, музыку и необычные впечатления, «Балтик Ралли 2025» станет событием лета, которое нельзя пропустить.
Выборг – самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга
«Балтик Ралли 2025» Расписание — программа — активности
Расписание мероприятий на 17 июля «Балтик Ралли 2025»
День начнется с торжественного возложения венков на площади Победы у «Монумента Героическим Защитникам Ленинграда». Это событие пройдет с 10:30 до 11:45 в Санкт-Петербурге.
В 12:00 участники отправятся из отеля Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel (Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1) в Выборг. К 14:00 колонна прибывает в город, после чего с 14:00 до 16:00 гости размещаются в отелях.
С 16:00 до 17:30 на лодочной станции Выборга (причал №1, напротив отеля «Виктория») будет организован сбор на кораблики, которые доставят участников на пре-пати в яхт-клуб «Лавола».
С 17:00 в яхт-клубе «Лавола» (Фарватерная ул., 4) начнется праздничная программа. Гостей встретит средневековая фолк-группа «DarkRiver» из Выборга.
В 19:00 на сцену выйдет кавер-группа «DeJaVu» из Светогорска и Каменногорска. В 20:00 московский коллектив «Фри Чалтер Бэнд 63» исполнит специальный сет в честь юбилея Leningrad Chapter H.O.G.
В 21:30 начнется выступление Сергея Бобунца, которое продлится до 22:30.
Завершится вечер в 23:00 развозом гостей автобусами до отелей «Дружба» и «Виктория».
Программа мероприятий на 18 июля «Балтик Ралли 2025»
Утренние активности
С 11:00 стартует мотозоскурсия «Тайная Карелия» (требуется предварительная запись через сайт или в шатре «Инфо»). В это же время начинаются «Лешие» и водные экскурсии — записаться можно в шатре «Экскурсии».
Для любителей пеших прогулок организованы бесплатные экскурсии по старому городу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 (регистрация в шатре «Экскурсии»).
Основные события дня
— 11:30–12:00 — Байкерская разминка от шоу Zubrinoff (у сцены)
— 12:00–12:30 — Построение «Бессмертного мотополка» (ул. Пионерская) и выступление Хора Духовенства Выборгской епархии (сцена)
— 12:00 — Открытие основной площадки фестиваля (Рыночная площадь)
— 12:30 — Старт «Бессмертного Мотополка» на Поле Пасхина
— 13:00–16:30 — Торжественное открытие мемориала «МотоПарк Мира» (Поле Пасхина)
Развлечения и мастер-классы
— 13:00–15:00 — Художественный мастер-класс «Рисуем мото» (шатер «Мастер-классы»)
— 14:00–18:00 — Теннисный турнир (стадион «Авангард»)
— 14:00–20:00 — Турнир по домино (зона Гостеприимства)
— 15:00 — Мотозоскурсия «Линия Маннергейма» (запись в шатре «Экскурсии»)
Концертная программа
— 14:30–14:45 — Выступление Павла Кобяка «Сел и поехал по России»
— 14:45–16:00 — Концерт группы «Апперкот» (Республика Марий Эл)
— 16:00–17:15 — Выступление группы «Блок_A» (Москва)
— 17:45–19:00 — Концерт военного оркестра 69-й Гвардейской дивизии
Вечерние мероприятия
— 19:00–19:20 — Торжественная церемония открытия фестиваля
— 19:30–19:40 — Поздравление мотоклуба «ДОМ» с 10-летием
— 19:50–21:00 — Петр Погодаев с хитами группы «Кино»
— 21:50–23:00 — Концерт Алексея Поддубного («Джанго»)
— С 23:00 — Квартирник «Время легенд» (зона Гостеприимства)
Дополнительные активности
— 18:00 — Бильярдный турнир (клуб «PREMIUM»)
— 18:00 — Практикум по первой помощи при ДТП (зона мотоклубов)
Этот день обещает быть насыщенным — от исторических экскурсий до мощных рок-концертов. Не пропустите главные события фестиваля!
Программа мероприятий на 19 июля «Балтик Ралли 2025»
Утренние мероприятия (9:00-12:00)
Суббота начнется с построения участников Ралли 47 в Рыбном переулке с 9:00 до 11:00. В это же время:
— В 10:00 стартует мотоэкскурсия «Забытая Выборгская крепость» (протяженность 80 км, рекомендуем взять фонарик и воду)
— На улице Пионерской и проспекте Ленина с 10:00 до 12:00 пройдет построение Мотопарада
— На стадионе «Авангард» с 10:00 начнутся Всероссийские соревнования по воздушному бою
Дневные активности (12:00-18:00)
Основные события дня:
— В 12:00 стартует мотопарад «До Государственной границы» вдоль Сайменского канала
— С 12:00 до 16:00 пройдет хоккейный турнир на Ледовом стадионе
— С 14:15 на сцене состоится парад директоров клубов и президентов мотоклубов
— В 15:00 начнется практикум по первой помощи при ДТП в зоне мотоклубов
Вечерняя программа (18:00-23:00)
Кульминацией дня станет:
— В 17:00 выступление группы Easy Dizzy из Москвы
— В 18:30 награждение победителей конкурса Custom Bike Show
— В 20:00 концерт группы AMOPS-MOPE из Санкт-Петербурга
— В 21:30 начнется выступление Гарика Сукачева
— В 22:55 зрителей ждет мультимедийное световое шоу
Дополнительные мероприятия
В течение всего дня:
— Бесплатные пешеходные экскурсии по старому городу (12:00, 14:00, 16:00, 18:00)
— Мастер-классы по аэрографии и росписи чарок
— Турниры по теннису, бильярду и домино
— Чемпионат России по скоростным авиамоделям
Завершится день в 23:00 просмотром фильма Гарика Сукачева «То, что во мне» в зоне Гостеприимства.
Программа мероприятий на 20 июля «Балтик Ралли 2025»
Утренние мероприятия (10:00-13:00)
Воскресный день начнется с мотоэкскурсии «Тайная Карелия» (запись в шатре «Инфо»). В это же время:
— С 10:00 стартует теннисный турнир
— На стадионе «Авангард» пройдет авиамодельный чемпионат
— В 11:00 начнется Кубок Эндуро на Интендантской горе
Дневные активности (13:00-17:00)
Основные события дня:
— В 13:00 на сцене выступит группа «В сторону Солнца» из Выборга
— С 14:10 зрителей ждет выступление студии Подмома
— В 14:30 пройдут потешные гонки УНИМОТО на ручной тяге
— С 15:45 начнется концерт Александра Загрянского & The Silent Gang
Вечерняя программа (17:00-22:00)
Кульминация фестиваля:
— В 17:30 — байкерская разминка от шоу Zubrinoff
— С 18:30 на сцену выйдет Сергей Галанин с группой «СерьГа»
— В 20:30 начнется «Saint Petersburg Pink Floyd Show»
— В 21:45 состоится торжественная церемония закрытия фестиваля
Дополнительные мероприятия
В течение дня:
— Пешеходные экскурсии по старому городу (10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)
— Мастер-классы по аэрографии
— Бильярдный турнир в клубе PREMIUM
— Исторические мотопрогулки с Натальей Луковниковой
Завершится фестиваль в 22:00, оставив участникам яркие воспоминания и желание вернуться в следующем году.