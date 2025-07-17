«Балтик Ралли 2025» в Выборге: программа, расписание

С 17 по 20 июля 2025 года Выборг превратится в столицу мотоциклетной культуры. На Рыночной площади развернется масштабный фестиваль «Балтик Ралли 2025», где соберутся тысячи любителей скорости, нестандартной техники и громкой музыки. Гостей ждут не только зрелищные шоу, но и возможность самим поучаствовать в необычных активностях.

Одной из главных фишек фестиваля «Балтик Ралли 2025» станет выставка кастомных мотоциклов Custom Bike Show, где мастера представят свои уникальные творения. Любители экзотики оценят Crazy Wheels Show — парад самых невероятных транспортных средств. Тем, кто предпочитает острые ощущения, понравится Drag Racing — заезды на скорость, а поклонники трюков смогут испытать Wheelie Machine, тренажер для езды на заднем колесе.

Но «Балтик Ралли 2025» — это не только про мотоциклы. В программе — историческое ралли «Гонка моторов 1898–2025», где можно увидеть ретро-технику в действии, а также Кубок Эндуро для настоящих экстремалов. Коллекционеры и ценители старины заглянут в музей «МОТОРАРИТЕТ», где собраны редкие экземпляры мотоциклов прошлого века.

Для тех, кто захочет отдохнуть от рева двигателей, организаторы приготовили спортивные турниры по хоккею, теннису и даже авиамоделизму. Любители интеллектуальных развлечений смогут сразиться в домино или бильярд, а поклонники искусства — поучаствовать в мастер-классах по аэрографии или живописи. Тату-мастера покажут свое искусство, а на музыкальном квартирнике и мотокараоке каждый сможет проявить свои вокальные таланты.

Кульминацией фестиваля станут концерты. 18 июля на сцену выйдет Алексей Поддубный с хитами группы «Джанго», 19 июля — легендарный Гарик Сукачев, известный не только как рок-музыкант, но и как страстный мотоциклист. Завершит программу 20 июля Сергей Галанин и группа «СерьГа», гарантируя мощный финал.

Место встречи — Выборг, Рыночная площадь. Координаты для навигатора: 60.713612, 28.738391. Если вы любите драйв, музыку и необычные впечатления, «Балтик Ралли 2025» станет событием лета, которое нельзя пропустить.

Выборг – самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга

«Балтик Ралли 2025» Расписание — программа — активности

Расписание мероприятий на 17 июля «Балтик Ралли 2025»

День начнется с торжественного возложения венков на площади Победы у «Монумента Героическим Защитникам Ленинграда». Это событие пройдет с 10:30 до 11:45 в Санкт-Петербурге.

В 12:00 участники отправятся из отеля Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel (Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1) в Выборг. К 14:00 колонна прибывает в город, после чего с 14:00 до 16:00 гости размещаются в отелях.

С 16:00 до 17:30 на лодочной станции Выборга (причал №1, напротив отеля «Виктория») будет организован сбор на кораблики, которые доставят участников на пре-пати в яхт-клуб «Лавола».

С 17:00 в яхт-клубе «Лавола» (Фарватерная ул., 4) начнется праздничная программа. Гостей встретит средневековая фолк-группа «DarkRiver» из Выборга.

В 19:00 на сцену выйдет кавер-группа «DeJaVu» из Светогорска и Каменногорска. В 20:00 московский коллектив «Фри Чалтер Бэнд 63» исполнит специальный сет в честь юбилея Leningrad Chapter H.O.G.

В 21:30 начнется выступление Сергея Бобунца, которое продлится до 22:30.

Завершится вечер в 23:00 развозом гостей автобусами до отелей «Дружба» и «Виктория».

Программа мероприятий на 18 июля «Балтик Ралли 2025»

Утренние активности

С 11:00 стартует мотозоскурсия «Тайная Карелия» (требуется предварительная запись через сайт или в шатре «Инфо»). В это же время начинаются «Лешие» и водные экскурсии — записаться можно в шатре «Экскурсии».

Для любителей пеших прогулок организованы бесплатные экскурсии по старому городу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 (регистрация в шатре «Экскурсии»).

Основные события дня

— 11:30–12:00 — Байкерская разминка от шоу Zubrinoff (у сцены)

— 12:00–12:30 — Построение «Бессмертного мотополка» (ул. Пионерская) и выступление Хора Духовенства Выборгской епархии (сцена)

— 12:00 — Открытие основной площадки фестиваля (Рыночная площадь)

— 12:30 — Старт «Бессмертного Мотополка» на Поле Пасхина

— 13:00–16:30 — Торжественное открытие мемориала «МотоПарк Мира» (Поле Пасхина)

Развлечения и мастер-классы

— 13:00–15:00 — Художественный мастер-класс «Рисуем мото» (шатер «Мастер-классы»)

— 14:00–18:00 — Теннисный турнир (стадион «Авангард»)

— 14:00–20:00 — Турнир по домино (зона Гостеприимства)

— 15:00 — Мотозоскурсия «Линия Маннергейма» (запись в шатре «Экскурсии»)

Концертная программа

— 14:30–14:45 — Выступление Павла Кобяка «Сел и поехал по России»

— 14:45–16:00 — Концерт группы «Апперкот» (Республика Марий Эл)

— 16:00–17:15 — Выступление группы «Блок_A» (Москва)

— 17:45–19:00 — Концерт военного оркестра 69-й Гвардейской дивизии

Вечерние мероприятия

— 19:00–19:20 — Торжественная церемония открытия фестиваля

— 19:30–19:40 — Поздравление мотоклуба «ДОМ» с 10-летием

— 19:50–21:00 — Петр Погодаев с хитами группы «Кино»

— 21:50–23:00 — Концерт Алексея Поддубного («Джанго»)

— С 23:00 — Квартирник «Время легенд» (зона Гостеприимства)

Дополнительные активности

— 18:00 — Бильярдный турнир (клуб «PREMIUM»)

— 18:00 — Практикум по первой помощи при ДТП (зона мотоклубов)

Этот день обещает быть насыщенным — от исторических экскурсий до мощных рок-концертов. Не пропустите главные события фестиваля!

Программа мероприятий на 19 июля «Балтик Ралли 2025»

Утренние мероприятия (9:00-12:00)

Суббота начнется с построения участников Ралли 47 в Рыбном переулке с 9:00 до 11:00. В это же время:

— В 10:00 стартует мотоэкскурсия «Забытая Выборгская крепость» (протяженность 80 км, рекомендуем взять фонарик и воду)

— На улице Пионерской и проспекте Ленина с 10:00 до 12:00 пройдет построение Мотопарада

— На стадионе «Авангард» с 10:00 начнутся Всероссийские соревнования по воздушному бою

Дневные активности (12:00-18:00)

Основные события дня:

— В 12:00 стартует мотопарад «До Государственной границы» вдоль Сайменского канала

— С 12:00 до 16:00 пройдет хоккейный турнир на Ледовом стадионе

— С 14:15 на сцене состоится парад директоров клубов и президентов мотоклубов

— В 15:00 начнется практикум по первой помощи при ДТП в зоне мотоклубов

Вечерняя программа (18:00-23:00)

Кульминацией дня станет:

— В 17:00 выступление группы Easy Dizzy из Москвы

— В 18:30 награждение победителей конкурса Custom Bike Show

— В 20:00 концерт группы AMOPS-MOPE из Санкт-Петербурга

— В 21:30 начнется выступление Гарика Сукачева

— В 22:55 зрителей ждет мультимедийное световое шоу

Дополнительные мероприятия

В течение всего дня:

— Бесплатные пешеходные экскурсии по старому городу (12:00, 14:00, 16:00, 18:00)

— Мастер-классы по аэрографии и росписи чарок

— Турниры по теннису, бильярду и домино

— Чемпионат России по скоростным авиамоделям

Завершится день в 23:00 просмотром фильма Гарика Сукачева «То, что во мне» в зоне Гостеприимства.

Программа мероприятий на 20 июля «Балтик Ралли 2025»

Утренние мероприятия (10:00-13:00)

Воскресный день начнется с мотоэкскурсии «Тайная Карелия» (запись в шатре «Инфо»). В это же время:

— С 10:00 стартует теннисный турнир

— На стадионе «Авангард» пройдет авиамодельный чемпионат

— В 11:00 начнется Кубок Эндуро на Интендантской горе

Дневные активности (13:00-17:00)

Основные события дня:

— В 13:00 на сцене выступит группа «В сторону Солнца» из Выборга

— С 14:10 зрителей ждет выступление студии Подмома

— В 14:30 пройдут потешные гонки УНИМОТО на ручной тяге

— С 15:45 начнется концерт Александра Загрянского & The Silent Gang

Вечерняя программа (17:00-22:00)

Кульминация фестиваля:

— В 17:30 — байкерская разминка от шоу Zubrinoff

— С 18:30 на сцену выйдет Сергей Галанин с группой «СерьГа»

— В 20:30 начнется «Saint Petersburg Pink Floyd Show»

— В 21:45 состоится торжественная церемония закрытия фестиваля

Дополнительные мероприятия

В течение дня:

— Пешеходные экскурсии по старому городу (10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)

— Мастер-классы по аэрографии

— Бильярдный турнир в клубе PREMIUM

— Исторические мотопрогулки с Натальей Луковниковой

Завершится фестиваль в 22:00, оставив участникам яркие воспоминания и желание вернуться в следующем году.