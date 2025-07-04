AY YOLA и Отава Ё на бесплатном концерте в Петербурге

AY YOLA, Отава Ё и Сати Казанова в Петербурге! 4 и 5 июля 2025 года в «Севкабель Порту» развернётся седьмой по счёту фестиваль «ЭтоЭтно» — праздник этнической музыки, где традиции переплетаются с современными звучаниями. В этом году гостей ждёт насыщенная программа с участием именитых исполнителей и молодых коллективов, а главное — вход на мероприятие остаётся бесплатным.

Одним из главных событий станет выступление виртуозного пианиста Бориса Березовского, который представит программу вместе с блюзовым трио Blues Doctors. Любителей фолка порадует группа «Отава Ё», давно завоевавшая сердца поклонников народной музыки. Не останется без внимания и башкирский коллектив AY YOLA, прославившийся благодаря своему хиту Homay, который разошёлся по всему интернету.

AY YOLA, Отава Ё и Сати Казанова на бесплатном фестивале «ЭтоЭтно» в Петербурге!

Гости фестиваля окунутся в мир древних легенд и мифов, переосмысленных через призму современных аранжировок. Например, пензенский «Савелiчъ Бэнд» зарядит фолк-роком, а Влада Miravi перенесёт слушателей в эпоху казачьих песен. Эксперименты с этническими инструментами и электроникой добавят музыке глубины и неожиданных красок.

Балканские ритмы прозвучат в исполнении сербского ансамбля «Dule Resavac Balkan trio», а иранские мотивы представят музыканты «Мехрабанан», играющие на сантуре, дафе и других традиционных инструментах. Ценители world music оценят и выступление группы «Неизвестный композитор» — лауреата премии Russian World Music Awards.

Завершит фестиваль Сати Казанова с проектом Sati Ethnica, в рамках которого она исполнит шаманские песни из нового альбома, вдохновлённого духами предков. Это будет яркое и завораживающее шоу, способное оставить незабываемые впечатления.

Программа фестиваля

4 июля 2025 года

18.00 фолк-певица Женя Винд и группа «Ёга»

18.40 группа «Отава Ё»

19.20 фолк-ансамбль «Фыняф»

19.50 группа «No Border trio»

20.20 Борис Березовский и «Blues doctors»

21.00 группа «Dule Resavac Balkan Trio»

21.30 певица Влада MIRAVI

22.20 группа «AY YOLA»

5 июля 2025 года

18.00 ансамбль «Мехрабанан»

18.30 группа «Неизвестный Композитор»

19.15 группа «Jan-e-Jan»

19.50 группа «Савелiчъ бэнд»

20.30 фолк-певица MATANYA

21.15 группа «Дети Picasso»

22.00 Сати Казанова с проектом «Sati Ethnica»

«ЭтоЭтно» — это не просто концерт, а настоящее путешествие по музыкальным культурам разных народов. Приходите, чтобы услышать, как звучит мир!

Выступление фолк-группы «Отава Ё» в Петербурге