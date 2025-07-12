Авторынок Петербурга: LADA сохраняет лидерство среди новых машин

В Санкт-Петербурге продолжается напряжённая борьба за первое место в рейтинге продаж новых автомобилей. По последним данным, отечественная LADA сохраняет лидерство, опережая китайский бренд Haval на 13 зарегистрированных машин — 4209 против 4196. Однако ситуация может измениться в ближайшее время, ведь в первом полугодии 2025 года наибольшее количество продаж показала уже другая марка — Geely.

Особый интерес вызывает стремительный рост популярности китайских автомобилей. В июне Changan впервые вошёл в тройку самых востребованных китайских брендов, обойдя Geely по количеству регистраций (405 против 390) и уступив только Chery и Haval. Ещё более впечатляющий прогресс демонстрирует Belgee — за полгода марка поднялась с 10-го на 6-е место в рейтинге.

В премиальном сегменте бесспорным лидером остаётся Exeed, который смог войти в общий топ-10 самых популярных марок. Аналитики отмечают, что серьёзную роль в этом сыграл выход новой модели Exlantix ET. При этом марка Solaris показала заметный рост — с 24-й на 13-ю позицию, и при сохранении текущих темпов продаж может претендовать на место в десятке лидеров.

Согласно исследованиям, средний бюджет петербуржцев на покупку автомобиля составляет 1,4 млн рублей. Только 8% жителей города планируют приобрести новую машину в ближайшие полгода, тогда как 77% рассматривают варианты на вторичном рынке, где готовы потратить около 700 тыс. рублей.

В июне 2025 года в Петербурге было зарегистрировано 4550 автомобилей — это на 3,5% больше, чем в мае, но значительно меньше (на 23,75%) по сравнению с июнем прошлого года. Общее количество зарегистрированных за полгода машин составило 24 810, причём 80% из них — иномарки, и лишь 20% — отечественные производители. Эти цифры наглядно показывают, как меняются предпочтения петербургских автолюбителей.