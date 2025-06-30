Автомобильные предпочтения: почему разные поколения выбирают разные машины

Исследование автомобильного рынка показало, что поколения выбирают машины по-разному, но есть и неожиданные совпадения. Молодые зумеры и представители старшего поколения неожиданно сошлись в одном – самой популярной моделью у обеих групп оказалась Lada Granta. Правда, если бумеры чаще покупают её новую, то молодёжь довольствуется экземплярами с солидным пробегом.

Анализ активности пользователей выявил любопытные закономерности. Поколение Z (родившиеся после 1997 года) демонстрирует парадоксальное сочетание интересов. С одной стороны, они активнее других интересуются электромобилями и гибридами, с другой – из-за финансовых ограничений чаще покупают старые бензиновые автомобили. Почти 40% молодых водителей выбирают машины старше 15 лет.

В отличие от других возрастных групп, массово перешедших на кроссоверы, зумеры остаются верны седанам – этот кузов интересует 41,4% молодых покупателей. При этом они чаще других мечтают о спортивных автомобилях, хотя на практике довольствуются бюджетными вариантами.

Поколение миллениалов (29-44 года) задаёт основные тренды рынка. Их главный выбор – слегка подержанные кроссоверы, сочетающие статусность и практичность. Особой популярностью у этой группы пользуются BMW пятой серии и Toyota Camry.

Представители поколения X (45-59 лет) проявляют себя как прагматичные покупатели. Они чаще других выбирают дизельные двигатели и ценят проверенные временем решения. Их фавориты – вместительные кроссоверы и минивэны, а безусловным лидером предпочтений стала Toyota RAV4.

Старшее поколение (60+) остаётся верно традициям. Они выбирают знакомые с молодости марки, ценя простоту обслуживания и надёжность. В их рейтинге лидируют Lada Granta и Vesta, а также проверенные временем «классика» и «Нива».

Эксперты отмечают, что у молодого поколения сформировался отложенный спрос на современные автомобили. Когда финансовые возможности позволят, зумеры вероятно перейдут на более технологичные модели, сохранив при этом свои предпочтения в выборе типа кузова и характеристик.

Исследование наглядно показывает, как возрастные особенности и жизненные обстоятельства влияют на автомобильные предпочтения. При этом некоторые тенденции, например популярность Lada Granta среди разных поколений, свидетельствуют о наличии общих ценностей у водителей всех возрастов.

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