Августовские пробки: где в Петербурге перекроют дороги

Автомобилистам Северной столицы стоит подготовиться к очередным транспортным неудобствам. В начале августа в разных районах города пройдут масштабные ремонтные работы, которые потребуют временного ограничения движения.

В Адмиралтейском районе с вечера 4 августа до утра 5 августа закроют перекресток Звенигородской улицы и улицы Марата. Водителям придется искать объездные пути — сквозной проезд со стороны улицы Константина Заслонова в сторону улицы Правды будет полностью перекрыт. Также исчезнет возможность повернуть с Марата на Звенигородскую в направлении Правды. На Старо-Петергофском проспекте до 6 августа ограничат движение между Обводным каналом и Фонтанкой, а 3 августа закроют Рижский проспект в сторону улицы Степана Разина.

Центральный район тоже приготовил сюрпризы для водителей. С 4 по 8 августа Дворцовый проезд от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта окажется под запретом — это связано с капитальным ремонтом Невского проспекта. Уже 3 августа сложности ожидают тех, кто планирует проехать по Фурштатской улице — перекрыты будут участки от Мелитопольского до Друскеникского переулка и далее до проспекта Чернышевского.

Петроградская сторона продолжает масштабное обновление Каменноостровского проспекта. 3-4 августа закроют улицу Академика Павлова, с 4 по 5 августа — улицу Графтио, а затем, до 6 августа, — улицу Чапыгина и нечетную сторону набережной Карповки возле дома №27.

Не обойдут стороной транспортные ограничения и отдаленные районы. В Красногвардейском до 2 октября перекроют улицу Комунны у улицы Химиков — здесь строят новую дорожную ветку. В Невском районе до конца августа усложнится проезд через перекресток Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко, а с 4 по 18 августа «Водоканал» перекроет Химический переулок.

Фрунзенский район до 9 сентября будет испытывать трудности с движением на Балканской площади, а в Колпино с 4 по 27 августа ограничат проезд по улице Танкистов между 14-м и 16-м проездами. В Петергофе с 4 по 8 августа закроют участок улицы Халтурина от Сергиевской до Баушевской.

Тем, кто планирует выезд из города, стоит учесть, что 5-6 августа перекроют участок Сестрорецкого шоссе в Белоострове — от Кольцевой улицы до дома №65. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты или пользоваться альтернативными видами транспорта.