Август 2025: какие изменения ждут россиян

С 1 августа в России вступает в силу ряд законодательных нововведений, которые затронут финансовую сферу, бизнес, цифровые сервисы и социальные выплаты.

В рамках борьбы с отмыванием денег ужесточается контроль за операциями с драгоценными металлами и камнями. Теперь банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделках физических лиц на сумму от 1 млн рублей, связанных с покупкой или продажей золота, платины, ювелирных изделий и алмазов. Для компаний и ИП аналогичные правила действуют при работе с драгметаллами в слитках. Нарушителям грозят штрафы до 400 тыс. рублей или приостановка деятельности на два месяца.

Для бизнеса важным изменением станет легализация так называемых «фирм-матрёшек» — дочерних компаний, созданных организациями с единственным участником. Теперь акционерные общества могут принимать решения о создании таких структур без созыва общего собрания, а ООО — иметь в качестве единственного учредителя другую компанию с одним владельцем. Однако головная организация будет нести субсидиарную ответственность по долгам «дочки».

Экспортёры получат возможность подтверждать нулевую ставку НДС через онлайн-сервис «Одно окно». Система автоматически проверит декларации на соответствие таможенным данным и уведомит об ошибках, что упростит взаимодействие с налоговой службой.

Абоненты мобильной связи смогут полностью отказаться от смс-рассылок. Для этого достаточно подать заявку через приложение или сайт оператора — на следующий день нежелательные сообщения перестанут поступать.

У авторов изобретений появится больше времени на патентование: срок подачи заявки после публичного раскрытия информации увеличивается с 6 до 12 месяцев.

Для подростков 14–18 лет вводится новый порядок открытия банковских счетов — теперь для этого потребуется письменное согласие родителей. Исключение сделано только для работающих или зарегистрированных в качестве ИП с 16 лет. Это должно снизить вовлечение несовершеннолетних в финансовые махинации.

Пенсионеров ждут перерасчёты выплат. Граждане, достигшие 80 лет, получат удвоенную фиксированную доплату — почти 17,8 тыс. рублей. Инвалиды I группы смогут рассчитывать на дополнительные 8,9 тыс. рублей. Работающим пенсионерам автоматически пересчитают страховые пенсии с учётом накопленных баллов.

IT-специалисты, желающие получить отсрочку от осеннего призыва, должны успеть подать заявку через «Госуслуги» до 6 августа. Работодателям даётся ещё пять дней на подтверждение данных сотрудников.

Эти изменения затронут разные стороны жизни, от финансовой безопасности до социальных гарантий, поэтому стоит заранее изучить новые правила, чтобы избежать неожиданностей.