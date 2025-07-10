Архитектурные тайны Петербурга: день открытий в галерее Чернихова

Петербург — город, где каждый камень хранит историю, а здания говорят на языке эпох. В Канатном цехе пройдет особый День архитектора, посвященный наследию Якова Чернихова и секретам формирования архитектурного кода Северной столицы. Гостей ждут лекции, мастер-классы, концерты и экскурсии, раскрывающие связь между прошлым и будущим городского пространства.

Программа откроется вступительным словом Андрея Чернихова — архитектора, президента фонда имени своего знаменитого предка. Затем начнется серия спринт-лекций, первая из которых расскажет о «комитете красоты» и роли генерала Бетанкура в создании неповторимого облика Петербурга. Историк Елена Асташова объяснит, как в XIX веке формировались эстетические стандарты города и кто стоял за масштабными преобразованиями.

Вторая лекция посвящена художественным династиям, повлиявшим на архитектурный стиль города. Искусствовед Владимир Фролов раскроет вклад семьи Бенуа и братьев Фроловых, чьй творческий дух до сих пор живет в петербургских зданиях.

Параллельно гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию модульных шрифтов от дизайнера Ксении Трикопы или насладиться камерным концертом классической музыки, вдохновленной образами Петербурга.

Во второй половине дня эксперты обсудят архитектурный авангард и уникальность ленинградского модернизма. Историк Ксения Малич объяснит, почему город стал лабораторией стиля, а Александр Коротич предложит взглянуть на наследие Якова Чернихова через призму цифровых технологий — возможно, именно его идеи лягут в основу архитектурной метавселенной.

Завершит программу открытая лекция Льва Лурье о судьбе Якова Чернихова в эпоху сталинских преобразований. Как авангардный архитектор находил баланс между новаторством и идеологическими требованиями? Какие стратегии помогали ему сохранять творческую свободу?

В течение всего дня будет работать выставка студенческих работ, вдохновленных наследием Чернихова, а также фотовыставка «Covered Scape», где Мита Харшак и Яо Лу исследуют изменения городского и природного ландшафтов.

Особый подарок для гостей — экскурсия по Канатному цеху, единственному сохранившемуся зданию, построенному по проекту Якова Чернихова. Здесь можно увидеть, как фантазии архитектора опережали время, а его смелые идеи продолжают влиять на современную урбанистику.

День архитектора в Канатном цехе — это путешествие сквозь эпохи, где история встречается с новаторством, а классика переплетается с авангардом.