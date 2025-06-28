«Алые паруса» в свете ночных фонтанов: водные шоу Петербурга продлятся до утра

В праздничную ночь с 28 на 29 июня фонтаны центральных площадей Санкт-Петербурга будут работать без перерыва, создавая особую атмосферу для выпускников и гостей города. Как сообщили в городском комитете по энергетике, водные композиции продолжат радовать зрителей даже в предрассветные часы, когда традиционно завершается большинство городских мероприятий.

«Ночное сияние фонтанов станет прекрасным дополнением к праздничной программе «Алых парусов», — отметили представители ведомства. — Эти водные жемчужины превратят центр города в настоящую сказку для выпускников и всех, кто придет разделить с ними этот особенный момент».

Полюбоваться магией воды можно будет у пяти знаковых локаций: возле парадного входа в Эрмитаж на Дворцовой набережной, у строгого фасада Адмиралтейства, на оживленной Манежной площади, в самом сердце Невского проспекта и у величественного Казанского собора. Каждый из этих фонтанов имеет свою уникальную подсветку, которая в белые ночи создает особенно волшебный эффект.

Такое решение городских властей позволит гостям праздника продолжить веселье даже после официального окончания концертной программы. Традиционные места встреч у фонтанов в эту ночь станут еще более популярными, ведь где еще можно сделать такие романтичные ночные фотографии на фоне переливающихся водных струй?

Специалисты отмечают, что круглосуточная работа фонтанов в этот день — исключительная мера. Обычно водные объекты отключают около полуночи, но в честь главного выпускного праздника страны сделано особое исключение. Это еще один подарок горожанам и гостям Северной столицы, который сделает «Алые паруса» 2025 года по-настоящему незабываемыми.

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