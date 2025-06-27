«Алые паруса» в Петербурге: временные ограничения для маломерных судов

Дорогие жители и гости Санкт-Петербурга! В связи с проведением легендарного праздника выпускников «Алые паруса» в городе вводятся временные ограничения на движение маломерных судов по ряду водных артерий.

Первые ограничения начнут действовать уже вечером 27 июня с 20:30 и продлятся до 01:30 следующего дня. В этот период будет закрыто движение на участках Невы между Литейным и Благовещенским мостами, а также на Малой Неве – от основного русла до Тучкова моста. Полный запрет коснётся и Большой Невки в пределах от Невы до Сампсониевского моста, Фонтанки от Прачечного до Пантелеймоновского моста, а также Зимней канавки и Кронверкского пролива.

Следующий этап ограничений стартует 28 июня в 20:00 и завершится в 03:00 29 июня. В это время судоходство будет приостановлено на Неве от Большеохтинского моста до устья реки Мойки, на Малой Неве – до моста Бетанкура, а на Большой Невке – до Гренадерского моста. Фонтанка, Зимняя канавка и Кронверкский пролив вновь окажутся под запретом.

Завершающий этап ограничений пройдёт в ночь на 29 июня с 03:00 до 06:00. В этот период перекроют участок Невы между Троицким и Благовещенским мостами, Малую Неву до Биржевого моста, а также Зимнюю канавку и Кронверкский пролив.

Важно отметить, что запрет не касается судов, задействованных в организации праздника, а также тех, которые обеспечивают безопасность на воде.

«Алые паруса» – одно из самых ярких событий лета, и введённые меры помогут провести его на высоком уровне, сохранив традиционную атмосферу волшебства и безопасности для всех участников.

Ограничения движения 27, 28, 29 июня в Петербурге