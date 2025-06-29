«Алые паруса»: романтический символ мечты и побед для выпускников

В Санкт-Петербурге состоялся один из самых ярких и масштабных праздников для выпускников – «Алые паруса». Этот фестиваль, ставший символом надежды и новых возможностей, объединяет молодых людей не только из России, но и из разных уголков мира. Как отметил губернатор Александр Беглов, Россия дарит этот праздник всем, кто верит в свои силы и готов идти к мечте, преодолевая любые преграды.

В этом году Дворцовая площадь приняла около 100 тысяч гостей, среди которых были не только петербургские выпускники, но и ребята из 31 региона страны, включая 520 школьников из Мариуполя.

Особое внимание в этом году уделили гостям из дружественных стран. Более 500 выпускников из Абхазии, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и африканских государств приехали в Северную столицу по личному приглашению губернатора.

Традиционный удар в корабельную рынду дал старт празднику. Концертная программа, объединенная темой торжества добра, собрала звезд российской эстрады: Надежду Кадышеву, Зару, группы «5УТРА», The Hatters, Вадима Самойлова и «Иванушки International». Ведущими вечера стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина.

После полуночи началось главное зрелище – водно-пиротехническое шоу на Неве. Кульминацией стало появление брига «Россия» под алыми парусами, сопровождаемое зажжением огней Ростральных колонн. Благодаря прямой трансляции это грандиозное представление увидели миллионы зрителей по всему миру. В 2024 году рекордная аудитория – почти 37 миллионов человек – следила за праздником онлайн.

История «Алых парусов» началась в 1968 году, вдохновленная романтикой повести Александра Грина. После перерыва традиция возродилась в 2005-м, и теперь фестиваль входит в реестр мирового событийного туризма. Для многих выпускников этот праздник становится отправной точкой в большую жизнь, напоминая, что мечты сбываются, если верить в себя и свою страну.

Алые паруса: центральная тема праздника