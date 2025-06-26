«Алые паруса» меняют график работы музеев Петербурга

Грандиозный праздник выпускников «Алые паруса», который пройдет в Санкт-Петербурге, внесет коррективы в работу многих культурных учреждений города. В связи с ограничениями движения в центре, которые коснутся как автомобилистов, так и пешеходов, музеи и парки изменят свой обычный режим работы.

Главный музейный комплекс Эрмитажа и здание Главного штаба сократят время посещения до 16:00, при этом кассы прекратят работу в 15:00. Зимний дворец Петра I будет доступен для посетителей только до 14:00. Вход в музей в этот день будет осуществляться по особому маршруту — вдоль фасадов зданий по Миллионной улице, начиная от Мошкова переулка.

Русский музей также адаптирует свой график — Мраморный дворец и знаменитый Летний сад 28 июня не откроют свои двери для посетителей.

Петропавловская крепость и весь Заячий остров закроются для входа с 14:00, хотя кассы прекратят работу уже в полдень. Аналогичные изменения коснутся и городского зоопарка — после 14:00 посетители смогут только покидать территорию.

Зоологический музей сократит время работы до 14:00, при этом последних посетителей пустят в 13:00. Эти временные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности во время массового праздника и позволят гостям культурных учреждений спокойно покинуть центр города до начала основных мероприятий.

Ограничения движения 27, 28, 29 июня в Петербурге