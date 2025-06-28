«Алые паруса» изменят график спроса на такси: когда ждать пика заказов

В ночь главного выпускного праздника Санкт-Петербурга традиционно меняется картина городской мобильности. Как прогнозирует сервис «Яндекс Go», в этом году ажиотажный спрос на такси начнётся необычно поздно — около 2 часов ночи 29 июня, достигнув максимума к 3 часам утра. Такой сдвиг объясняется продолжительностью праздничных мероприятий и особенностями транспортной доступности в этот вечер.

По данным аналитиков, общее количество заказов в праздничную ночь превысит обычные показатели на 30%. Наиболее востребованными окажутся поездки из центральных локаций — Дворцовой площади, набережных Невы и территории «Новой Голландии», где прирост спроса может составить до 40%.

Сервис предупреждает о возможных временных сложностях: после завершения основных мероприятий количество свободных машин сократится, что приведёт к автоматическому повышению тарифов и увеличению времени ожидания до 5-6 минут.

Альтернативой такси станет круглосуточная работа метрополитена и наземного транспорта. Интересно, что за день до праздника, вечером 27 июня, водители получат дополнительный бонус — бесплатный проезд по внутригородским участкам ЗСД в связи с подготовительными мероприятиями к «Алым парусам».

Такая транспортная картина характерна именно для этого праздника, когда тысячи выпускников и гостей города одновременно покидают центр после завершения шоу. Эксперты советуют заранее планировать маршруты или рассмотреть возможность пеших прогулок по красиво освещённому ночному городу.

Алые паруса-2025: транспортные изменения в Петербурге