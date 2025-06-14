Алые паруса-2025: центральная тема праздника

В этом году главный выпускной страны, который пройдет 28 июня в Санкт-Петербурге, будет посвящен силе духа, историческим свершениям и вечным ценностям. Организаторы подготовили масштабную программу, объединяющую концерт на Дворцовой площади и захватывающее водно-пиротехническое шоу на Неве. Начало праздника запланировано на 22:00, а основные события развернутся после полуночи.

Особое место в сценарии займет тема 80-летия Великой Победы. По словам генерального продюсера концертной части Лидии Бутузовой, лейтмотивом всего действа станет торжество добра над злом. Визуальные эффекты, музыкальные номера и декорации создадут единое повествование о мужестве, единстве и вере, которые помогают преодолевать любые испытания.

Один из самых пронзительных моментов программы будет связан с блокадой Ленинграда. Этот эпизод напомнит зрителям о невероятной стойкости жителей города, выдержавших 872 дня осады. Историческая ретроспектива дополнится размышлениями о том, как маленькие личные победы каждого человека складываются в общий путь к достижениям.

После концерта праздник переместится на акваторию Невы, где с 00:40 начнется мультимедийное шоу. Зрителей ждет путешествие сквозь эпохи — от знаковых событий прошлого до взгляда в будущее. Как отметил режиссер-постановщик Михаил Колпахчиев, каждая сцена будет отражать идею преодоления, а кульминацией станет появление легендарного брига «Россия» под алыми парусами.

Музыкальное сопровождение также подчеркнет главную тему вечера. Композитор Игорь Заливалов рассказал, что для шоу отобраны известные хиты, переосмысленные в новом звучании. Действо развернется на нескольких площадках, включая Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова, каждая из которых представит свою грань победы — любовь, науку, волю к жизни.

«Алые паруса» давно стали символом новых начинаний, и в 2025 году организаторы предлагают выпускникам задуматься о том, как личные устремления связаны с историей страны. Праздник обещает быть не только зрелищным, но и глубоким по содержанию, оставляя в памяти яркие образы и важные смыслы.