Алые паруса-2025: транспортные изменения в Петербурге

В ночь праздника выпускников «Алые паруса» 28-29 июня Петербург подготовил особую транспортную схему. Метрополитен и девять маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно, чтобы обеспечить комфортное передвижение гостей праздника.

Транспортный режим:

— Метро: без перерывов в работе

— Наземный транспорт: 6 автобусных (№2, 4, 74, 193, 239, 271), 2 троллейбусных (№23, 46) и 1 трамвайный (№55) маршруты с интервалом 30 минут

Особенности движения 27 июня:

— Бесплатный проезд по внутригородским участкам ЗСД (16:00-21:00) в связи с репетицией

— Разводка мостов в центре города

— Сохранение платного проезда только на загородном участке ЗСД (от КАД-Север до «Скандинавии»)

Ограничения движения:

— До 5 июля: запрет остановки на 64 участках дорог

— 25, 27, 28 июня: запрет стоянки на 10 участках

— До 7 июля: сужение проезжей части на 14 участках

— 26-30 июня: полное закрытие движения на 120 участках и шести мостах (Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Тучков, Литейный, Биржевой)

Новшества праздника:

— Изменённый маршрут брига «Россия»: старт у Сенатской площади, проход через Дворцовый мост, движение вдоль Дворцовой набережной с разворотом у Зимней канавки

— Начало праздника в 22:00 28 июня

Горожан и гостей Петербурга просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. Актуальную информацию о перекрытиях можно найти на официальных ресурсах городской администрации.