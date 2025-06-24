Алые паруса-2025: транспортные изменения в Петербурге

В ночь праздника выпускников «Алые паруса» 28-29 июня Петербург подготовил особую транспортную схему. Метрополитен и девять маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно, чтобы обеспечить комфортное передвижение гостей праздника.
Транспортный режим:
— Метро: без перерывов в работе
— Наземный транспорт: 6 автобусных (№2, 4, 74, 193, 239, 271), 2 троллейбусных (№23, 46) и 1 трамвайный (№55) маршруты с интервалом 30 минут
Особенности движения 27 июня:
— Бесплатный проезд по внутригородским участкам ЗСД (16:00-21:00) в связи с репетицией
— Разводка мостов в центре города
— Сохранение платного проезда только на загородном участке ЗСД (от КАД-Север до «Скандинавии»)
Ограничения движения:
— До 5 июля: запрет остановки на 64 участках дорог
— 25, 27, 28 июня: запрет стоянки на 10 участках
— До 7 июля: сужение проезжей части на 14 участках
— 26-30 июня: полное закрытие движения на 120 участках и шести мостах (Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Тучков, Литейный, Биржевой)
Новшества праздника:
— Изменённый маршрут брига «Россия»: старт у Сенатской площади, проход через Дворцовый мост, движение вдоль Дворцовой набережной с разворотом у Зимней канавки
— Начало праздника в 22:00 28 июня
Горожан и гостей Петербурга просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. Актуальную информацию о перекрытиях можно найти на официальных ресурсах городской администрации.