Алые паруса-2025: мультимедийные окна на Дворцовой площади

В 2025 году знаменитый петербургский праздник выпускников «Алые паруса» удивит зрителей необычной сценой в форме гигантских окон. Как сообщают организаторы, новая концепция позволит создать эффект «оживших картин» с помощью современной мультимедийной графики.

Главная сцена будет разделена на три зоны, образующие единую архитектурную композицию. Особенностью станет интеграция городского пространства в шоу — через правую «створку» зрители увидят здание Главного штаба, а левая превратится в масштабный экран площадью около 1000 квадратных метров. Такой подход позволит гармонично вписать современные технологии в исторический облик Дворцовой площади.

Техническая реализация проекта потребует нестандартных инженерных решений. По словам организаторов, главная задача — сохранить архитектурные каноны ансамбля, одновременно создав зрелищное пространство для выступлений. В программе примут участие более 100 артистов, которые будут выступать не только на сцене, но и в воздушном и водном пространствах.

Тематическая концепция шоу будет связана с национальными ценностями и актуальными повестками. Как отмечают постановщики, главная цель праздника — вдохновить выпускников на новые достижения.

«Алые паруса» установили рекорды популярности в 2024 году: телевизионная аудитория составила 25,5 миллионов зрителей, а онлайн-трансляции собрали 11,3 миллионов просмотров. В 2025 году организаторы планируют превзойти эти показатели, используя инновационные технологии и новые форматы представления.

Традиционный праздник, возрожденный в 2005 году при поддержке банка «РОССИЯ», городских властей и Пятого канала, продолжает оставаться одним из самых ожидаемых событий лета, объединяя современные технологии с классической петербургской эстетикой.

Алые паруса 2025: Ограничения движения и перекрытие дорог