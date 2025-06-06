Петербург готовится к яркому завершению Петербургского международного экономического форума – 20 июня 2025 года на Дворцовой площади выступит легендарный итальянский певец Аль Бано. Его концерт станет кульминацией культурной программы ПМЭФ-2025, подтверждая особую связь артиста с Россией. Аль Бано не раз говорил о своей симпатии к нашей стране, а его творчество давно стало мостом между российскими и итальянскими зрителями.

Вместе с Аль Бано на сцену выйдет популярная итальянская исполнительница Ива Дзаникки. Их дуэт обещает стать не просто музыкальным событием, а символом культурного единства. Как отметили в Росконгрессе, такие выступления напоминают, что искусство способно сближать народы, несмотря на политические и экономические вызовы.

Итальянский певец Аль Бано Карризи, чьи хиты «Felicità», «Libertá» и «Ci sarà» знает не одно поколение россиян, вновь выступит в Петербурге на Дворцовой площади в рамках культурной программы ПМЭФ-2025. Его связь с Россией насчитывает более 40 лет — впервые он приехал в СССР еще в 1984 году, и именно тогда, во время гастролей в Ленинграде, состоялось его знакомство с нашей страной.

Несмотря на солидный возраст — 82 года, Аль Бано продолжает активную концертную деятельность. Его голос по-прежнему звучит мощно и эмоционально, а песни, ставшие классикой мировой эстрады, собирают полные залы. Петербуржцы и гости города надеются услышать в его исполнении знаменитые хиты, под которые танцевали еще в 80-х и 90-х.

Выступление Аль Бано станет одним из ключевых событий культурной программы форума, которая в этом году проходит под темой «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Концерты на Дворцовой площади уже стали доброй традицией ПМЭФ, объединяя деловую программу и яркие музыкальные события. Напомним, что ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня, а концерт итальянского певца состоится 20 июня. Это будет не просто концерт, а встреча с легендой — артистом, чья музыка и дружба с Россией длятся уже четыре десятилетия.

Но музыка – не единственное итальянское «вкусное» дополнение форума. Гости ПМЭФ смогут оценить блюда от знаменитого шеф-повара Раффаеле Эспозито, который развернет на площадке ресторан итальянской кухни. Его кулинарное мастерство уже покорило участников XVII Веронского Евразийского форума в Рас-эль-Хайме, и теперь он привезёт в Петербург лучшие традиции средиземноморской гастрономии.

Параллельно с культурной программой пройдут деловые дискуссии по ключевым темам: глобальная экономика, технологии, качество жизни и новые возможности для роста. Организаторы ожидают высокую активность участников – спрос на места в отелях Петербурга уже побил рекорды: под нужды форума забронировано почти 60% гостиничного фонда премиум-класса.

ПМЭФ-2025 обещает стать не только площадкой для серьёзных переговоров, но и масштабным праздником культуры, где музыка, гастрономия и деловые инновации создадут неповторимую атмосферу.

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