5 июля 2025 года в Петербурге перекроют движение: марафон «Белые ночи»

Об ограничениях в движении транспорта в связи с проведением XXXIV марафона «Белые ночи»
Уважаемые петербуржцы! Информируем! 5 и 6 июля 2025 года в Петербурге пройдет XXXIV марафон «Белые ночи», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На период его проведения в городе вводятся временные ограничения в движение транспорта.
О запрете остановки транспортных средств
с 00.00 до 23.59 часов 5 июля:
Южная дорога;
Северная дорога от Южной дороги до наб. Гребного канала;
ул. Савиной;
Петровский пр.;
Ждановская наб.;
пр. Добролюбова;
Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;
Провиантская ул.;
Большой пр. П.С. от пр. Добролюбова до Тучкова моста;
Зоологический пер.;
Кронверкская наб.;
наб. Макарова от Тучкова моста до Биржевой пл.;
Тучков пер. от Среднего пр. В.О. до Двинской ул.;
Волховский пер.;
Биржевой пер.;
Биржевой проезд от наб. Макарова до Биржевого пер.;
Университетская наб. от Биржевого проезда до пл. Трезини;
Кадетская и 1-я линии В.О. от Университетской наб. до Среднего пр. В.О.;
Средний пр. В.О. от Тучкова пер. к наб. Макарова;
2-3-я линии В.О. от ул. Репина до Университетской наб.;
Большой пр. В.О. от ул. Репина до 1-й линии В.О.;
наб. Лейтенанта Шмидта от 6-7-й линий В.О. до 16-17-й линий В.О.;
10-11-я линии В.О. от Большого пр. В.О. до наб. Лейтенанта Шмидта;
Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;
Адмиралтейская наб.;
Сенатская пл.;
четная сторона Конногвардейского бульвара;
ул. Труда;
Большая Морская ул. от ул. Труда до Почтамтского пер. и от Кирпичного пер.
до Невского пр.;
наб. р. Мойки от Большой Морской ул. до Исаакиевской пл.;
Исаакиевская пл.;
Малая Морская от Почтамтской ул. до Вознесенского пр.;
Адмиралтейский пр. от ул. Якубовича до Дворцового проезда;
Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
Конногвардейский пер. от ул. Якубовича до Конногвардейского бульвара;
четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
четная сторона наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова к Невскому пр.;
нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;
Чебоксарский пер.;
Дворцовая наб.;
Суворовская пл.;
наб. Лебяжьей канавки;
Миллионная ул. от Мраморного пер. до наб. Лебяжьей канавки;
Царицынский проезд;
проезд вдоль Марсова поля;
наб. Кутузова;
Воскресенская наб. от Литейного пр. до Водопроводного пер.;
пр. Чернышевского от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;
Смольная наб.;
ул. Смольного;
Лафонская ул. от ул. Смольного до Смольного пр.;
пл. Растрелли от пер. Кваренги до ул. Смольного;
Шпалерная ул. от Лафонской ул. до Таврической ул.;
Синопская наб. от Смольной наб. к пр. Бакунина и от Херсонской ул. к Смольной наб.
О запрете стоянки транспортных средств
с 00.00 до 23.59 часов 5 июля:
Университетская наб. вдоль д. 1-3;
Университетская наб. от 2-3-й линий В.О. до 1-й линии В.О.;
пл. Академика Лихачева;
Мытнинская наб.;
Биржевая пл.;
Азовский пер.;
Керченский пер.;
Черноморский пер.;
Воскресенская наб. от Водопроводного пер. до Потемкинской ул.;
пл. Растрелли;
ул. Смольного.
О сужении проезжей части:
с 18.00 часов 5 июля до 01.00 часов 6 июля:
на пр. Добролюбова от Кронверкского пр. до Провиантской ул.
О запрете движения транспорта:
с 09.00 часов 5 июля до 08.00 часов 6 июля:
в проезде от Певческого моста до Дворцовой пл. и на Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Дворцовой пл.
с 18.00 часов 5 июля до 00.00 часов 6 июля:
Южная дорога;
ул. Савиной;
Петровский пр.;
Петровская пл.
с 18.00 часов 5 июля до 01.00 часов 6 июля:
Ждановская наб.;
пр. Добролюбова;
ул. Сперанского;
Кронверкская наб.;
Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;
Мытнинская наб.;
пл. Академика Лихачева;
Зоологический пер.
с 18.30 часов 5 июля до 05.00 часов 6 июля:
Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;
Сенатская пл.;
Азовский пер.;
Керченский пер.;
Черноморский пер.;
Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
Адмиралтейская наб.;
Дворцовая наб.;
Дворцовый мост;
Дворцовый проезд;
Адмиралтейский проезд.
с 19.00 часов 5 июля до 01.30 часов 6 июля:
наб. Макарова от Тучкова моста до Биржевой пл.;
Биржевая пл.;
Средний пр. В.О. в направлении от Тучкова пер. к наб. Макарова;
Волховский пер. в направлении от Биржевого пер. к наб. Макарова;
Биржевая линия в направлении от Биржевого пер. к наб. Макарова;
Кадетская и 1-я линии В.О. от Университетской наб. до Среднего пр. В.О.;
Университетская наб. от Биржевой пл. до Благовещенского моста;
пл. Трезини;
наб. Лейтенанта Шмидта от 6-7-й линий В.О. до 16-17-й линий В.О.;
Менделеевская линия в направлении от Биржевого проезда к Университетской наб.;
Биржевой проезд вдоль д. 4;
Благовещенский мост в направлении от пл. Труда к Университетской наб.;
10-11-я линии В.О. от Большого пр. В.О. до наб. Лейтенанта Шмидта;
четная сторона Конногвардейского бульвара;
ул. Труда;
Большая Морская ул. от ул. Труда до Почтамтского пер.;
наб. р. Мойки от Большой Морской ул. до Исаакиевской пл.;
Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
Исаакиевская пл.;
Малая Морская ул. от Почтамтской ул. до Вознесенского пр.;
Адмиралтейский пр. от ул. Якубовича до Дворцового проезда;
Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
Конногвардейский пер. от ул. Якубовича до Конногвардейского бульвара.
с 22.00 часов 5 июля до 05.00 часов 6 июля:
Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Петровской наб.;
Троицкий мост;
Суворовская пл.;
наб. Лебяжьей канавки;
Миллионная ул. от Мраморного пер. до наб. Лебяжьей канавки;
проезд вдоль Марсова поля;
Царицынский проезд;
нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;
Чебоксарский пер.;
Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;
Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
четная сторона наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова до Невского пр.;
Дворцовая наб. от Троицкого моста до наб. Кутузова;
наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Воскресенской наб.;
Воскресенская наб.;
Водопроводный пер.;
пр. Чернышевского от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;
Смольная наб.;
ул. Смольного;
Синопская наб. от Смольной наб. до Херсонской ул.;
съезд с Литейного моста на наб. Кутузова;
съезд с Литейного пр. на Воскресенскую наб.;
съезд с Большеохтинского моста на Синопскую набережную;
съезды с Тульской ул. на Синопскую наб.;
Смольный проезд;
Лафонская ул. от Тверской ул. до Шпалерной ул.;
Шпалерная ул. от Лафонской ул. до Таврической ул.;
Ставропольский пер.;
пл. Растрелли.