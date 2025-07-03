5 июля 2025 года в Петербурге перекроют движение: марафон «Белые ночи»

Об ограничениях в движении транспорта в связи с проведением XXXIV марафона «Белые ночи»

Уважаемые петербуржцы! Информируем! 5 и 6 июля 2025 года в Петербурге пройдет XXXIV марафон «Белые ночи», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На период его проведения в городе вводятся временные ограничения в движение транспорта.

О запрете остановки транспортных средств

с 00.00 до 23.59 часов 5 июля:

Южная дорога;

Северная дорога от Южной дороги до наб. Гребного канала;

ул. Савиной;

Петровский пр.;

Ждановская наб.;

пр. Добролюбова;

Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;

Провиантская ул.;

Большой пр. П.С. от пр. Добролюбова до Тучкова моста;

Зоологический пер.;

Кронверкская наб.;

наб. Макарова от Тучкова моста до Биржевой пл.;

Тучков пер. от Среднего пр. В.О. до Двинской ул.;

Волховский пер.;

Биржевой пер.;

Биржевой проезд от наб. Макарова до Биржевого пер.;

Университетская наб. от Биржевого проезда до пл. Трезини;

Кадетская и 1-я линии В.О. от Университетской наб. до Среднего пр. В.О.;

Средний пр. В.О. от Тучкова пер. к наб. Макарова;

2-3-я линии В.О. от ул. Репина до Университетской наб.;

Большой пр. В.О. от ул. Репина до 1-й линии В.О.;

наб. Лейтенанта Шмидта от 6-7-й линий В.О. до 16-17-й линий В.О.;

10-11-я линии В.О. от Большого пр. В.О. до наб. Лейтенанта Шмидта;

Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;

Адмиралтейская наб.;

Сенатская пл.;

четная сторона Конногвардейского бульвара;

ул. Труда;

Большая Морская ул. от ул. Труда до Почтамтского пер. и от Кирпичного пер.

до Невского пр.;

наб. р. Мойки от Большой Морской ул. до Исаакиевской пл.;

Исаакиевская пл.;

Малая Морская от Почтамтской ул. до Вознесенского пр.;

Адмиралтейский пр. от ул. Якубовича до Дворцового проезда;

Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Конногвардейский пер. от ул. Якубовича до Конногвардейского бульвара;

четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;

четная сторона наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова к Невскому пр.;

нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;

Чебоксарский пер.;

Дворцовая наб.;

Суворовская пл.;

наб. Лебяжьей канавки;

Миллионная ул. от Мраморного пер. до наб. Лебяжьей канавки;

Царицынский проезд;

проезд вдоль Марсова поля;

наб. Кутузова;

Воскресенская наб. от Литейного пр. до Водопроводного пер.;

пр. Чернышевского от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;

Смольная наб.;

ул. Смольного;

Лафонская ул. от ул. Смольного до Смольного пр.;

пл. Растрелли от пер. Кваренги до ул. Смольного;

Шпалерная ул. от Лафонской ул. до Таврической ул.;

Синопская наб. от Смольной наб. к пр. Бакунина и от Херсонской ул. к Смольной наб.

О запрете стоянки транспортных средств

с 00.00 до 23.59 часов 5 июля:

Университетская наб. вдоль д. 1-3;

Университетская наб. от 2-3-й линий В.О. до 1-й линии В.О.;

пл. Академика Лихачева;

Мытнинская наб.;

Биржевая пл.;

Азовский пер.;

Керченский пер.;

Черноморский пер.;

Воскресенская наб. от Водопроводного пер. до Потемкинской ул.;

пл. Растрелли;

ул. Смольного.

О сужении проезжей части:

с 18.00 часов 5 июля до 01.00 часов 6 июля:

на пр. Добролюбова от Кронверкского пр. до Провиантской ул.

О запрете движения транспорта:

с 09.00 часов 5 июля до 08.00 часов 6 июля:

в проезде от Певческого моста до Дворцовой пл. и на Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Дворцовой пл.

с 18.00 часов 5 июля до 00.00 часов 6 июля:

Южная дорога;

ул. Савиной;

Петровский пр.;

Петровская пл.

с 18.00 часов 5 июля до 01.00 часов 6 июля:

Ждановская наб.;

пр. Добролюбова;

ул. Сперанского;

Кронверкская наб.;

Кронверкский пр. от ул. Блохина до Мытнинской наб.;

Мытнинская наб.;

пл. Академика Лихачева;

Зоологический пер.

с 18.30 часов 5 июля до 05.00 часов 6 июля:

Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;

Сенатская пл.;

Азовский пер.;

Керченский пер.;

Черноморский пер.;

Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Адмиралтейская наб.;

Дворцовая наб.;

Дворцовый мост;

Дворцовый проезд;

Адмиралтейский проезд.

с 19.00 часов 5 июля до 01.30 часов 6 июля:

наб. Макарова от Тучкова моста до Биржевой пл.;

Биржевая пл.;

Средний пр. В.О. в направлении от Тучкова пер. к наб. Макарова;

Волховский пер. в направлении от Биржевого пер. к наб. Макарова;

Биржевая линия в направлении от Биржевого пер. к наб. Макарова;

Кадетская и 1-я линии В.О. от Университетской наб. до Среднего пр. В.О.;

Университетская наб. от Биржевой пл. до Благовещенского моста;

пл. Трезини;

наб. Лейтенанта Шмидта от 6-7-й линий В.О. до 16-17-й линий В.О.;

Менделеевская линия в направлении от Биржевого проезда к Университетской наб.;

Биржевой проезд вдоль д. 4;

Благовещенский мост в направлении от пл. Труда к Университетской наб.;

10-11-я линии В.О. от Большого пр. В.О. до наб. Лейтенанта Шмидта;

четная сторона Конногвардейского бульвара;

ул. Труда;

Большая Морская ул. от ул. Труда до Почтамтского пер.;

наб. р. Мойки от Большой Морской ул. до Исаакиевской пл.;

Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;

Исаакиевская пл.;

Малая Морская ул. от Почтамтской ул. до Вознесенского пр.;

Адмиралтейский пр. от ул. Якубовича до Дворцового проезда;

Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Конногвардейский пер. от ул. Якубовича до Конногвардейского бульвара.

с 22.00 часов 5 июля до 05.00 часов 6 июля:

Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Петровской наб.;

Троицкий мост;

Суворовская пл.;

наб. Лебяжьей канавки;

Миллионная ул. от Мраморного пер. до наб. Лебяжьей канавки;

проезд вдоль Марсова поля;

Царицынский проезд;

нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;

Чебоксарский пер.;

Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;

Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;

четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;

четная сторона наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова до Невского пр.;

Дворцовая наб. от Троицкого моста до наб. Кутузова;

наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Воскресенской наб.;

Воскресенская наб.;

Водопроводный пер.;

пр. Чернышевского от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;

Смольная наб.;

ул. Смольного;

Синопская наб. от Смольной наб. до Херсонской ул.;

съезд с Литейного моста на наб. Кутузова;

съезд с Литейного пр. на Воскресенскую наб.;

съезд с Большеохтинского моста на Синопскую набережную;

съезды с Тульской ул. на Синопскую наб.;

Смольный проезд;

Лафонская ул. от Тверской ул. до Шпалерной ул.;

Шпалерная ул. от Лафонской ул. до Таврической ул.;

Ставропольский пер.;

пл. Растрелли.