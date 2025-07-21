40 тысяч рабочих построят первую российскую высокоскоростную магистраль

Строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом выходит на новый этап. Как сообщил Алексей Крапивин, глава холдинга «Нацпроектстрой», на основном этапе работ будет задействовано до 40 тысяч специалистов. Сейчас на подготовительных работах занято более 4 тысяч человек, которые ведут деятельность по всей протяжённости будущей трассы.

Особенностью проекта станет применение инновационных технологий. В отличие от традиционных железных дорог, поезда будут двигаться по специальным железобетонным плитам, уложенным на земляное полотно и эстакады. Такая конструкция, включающая три слоя бетона, ранее не использовалась в российском транспортном строительстве. Около 30% трассы составят искусственные сооружения — эстакады и мосты, что потребует масштабных свайных работ.

Для реализации проекта создаётся уникальная производственная инфраструктура. Вдоль трассы развернут более десяти полигонов для изготовления 700-тонных балок, необходимых для строительства мостов. Два новых завода будут производить железобетонные плиты для верхнего строения пути. Общий объём инвестиций в эти предприятия превышает 15 миллиардов рублей.

Особое внимание уделяется материалам: ЕВРАЗ поставит 161 тысячу тонн специальных рельсов, которые полностью обеспечат потребности строительства. Проект, сочетающий международный опыт и российские разработки, станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны.

Реализация этого масштабного проекта не только создаст десятки тысяч рабочих мест, но и заложит основу для будущего развития высокоскоростного сообщения в России. Специалисты отмечают, что завершение строительства откроет новую главу в истории российских железных дорог.