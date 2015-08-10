Санкт-Петербург: Как посетить Эрмитаж без очереди

Лето, белые ночи, школьные каникулы – время невероятных очередей в Государственный Эрмитаж. Если вы не готовы переплачивать за билет в терминале или интернете, то длительное ожидание среди желающих попасть в один из главных музеев России вам обеспечено.

Когда же, все-таки, лучше посещать Государственный Эрмитаж на Дворцовой Площади, чтобы не тратить в очередях свое драгоценное время?

— Не в период высокого туристического сезона (с мая по сентябрь), летних каникул и праздников.

— Не пытайтесь попасть в Эрмитаж утром во вторник. Понедельник – выходной день, а многие туристы приезжают на 2-3 дня с желанием посетить «все». Пропущенный понедельник покажет себя во вторник утром многочисленной очередью.

— В каждый третий четверг месяца (поменяли день в начале 2019 года), день, когда в музей можно пройти бесплатно. Очереди могут растянуться через всю Дворцовую площадь. Ваше время и нервы не стоят этого испытания.

— В среду музей работает до 21 часа. Если вы придете в 17-18 часов, когда основная масса туристов уже схлынет, есть надежда без очереди попасть в музей и спокойно посмотреть произведения искусства. Имейте в виду, большинство гардеробов в среду работают до 18 часов.

— Приходите утром, примерно за полчаса до открытия музея. В 10.30 заработают 4 кассы, две слева и две справа. Вы сможете попасть в Эрмитаж в первых рядах.

— Можно купить билет в любой турфирме. Турфирмы приобретают билеты на группы. И если вам скажут, что экскурсия в 11 часов, то в 11.00 вместе с группой вы попадете в музей. Всего за один час все быстро покажут и расскажут. Возможно, вы даже не все увидите и не все услышите, зато вы уже в музее. А «свободное» после экскурсии время можете потратить на тщательный обход экспозиций.

— Главный секрет. Самый лучший день для посещения Эрмитажа – 31 декабря. Нет очередей и залы почти пустые!

Также вы можете посетить Эрмитаж, минуя огромные очереди, по более дорогим билетам:

— Купив электронный ваучер на сайте www.hermitageshop.ru/tickets (цена билета 580 руб.). Электронный ваучер действителен в течение 6 месяцев с момента оформления заказа. Ваучер обменивается в специальной кассе, под аркой за Главными воротами Зимнего Дворца (вход со стороны Дворцовой площади).

— В установленных в Большом дворе Зимнего дворца терминалах (цена билета 600 рублей). После приобретения билетов вы сразу можете пройти на экспозицию. Следует учесть, что через терминал нельзя приобрести льготные билеты.

Но во время высокого туристического сезона в терминалы и специальные кассы для обмена электронного ваучера тоже могут быть очереди.

Если вы прошли в музей и нужно сдать вещи, а мест в гардеробе нет – будьте к этому готовы. Принесите с собой большой пакет и сложите в него свои вещи. В гардеробе мест нет, но есть свободные металлические ячейки, куда можно положить свои вещи.

В гардеробе проходите в самый конец, там еще могут быть места. В начале практически всегда стоят таблички «МЕСТ НЕТ». Иногда гардеробщицы оставляют несколько мест для иностранцев, которые могут дать на чай и сахар.

Расписание работы Эрмитажа на Дворцовой площади:

Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10-30 до 18-00 (касса работает с 10-30 до 17-30).

Среда с 10-30 до 21-00 (касса работает с 10-30 до 20-30).

Каждый первый четверг месяца – день бесплатного посещения.

Выходные 1 января, 9 мая.

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